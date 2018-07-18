В Китае ожидают появление обновленного Hyundai Tucson

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На авторынках Европы и Америки уже давно появился Hyundai Tucson в обновленной версии, однако Китай пока еще только ждет свою версию. Но в сети уже можно найти снимки обновленной китайской версии автомобиля.

Hyundai Tucson в предыдущей версии уже исчез из дилерских центров Поднебесной, но новые еще не поступили. Судя по фотографиям автомобиль получит небольшие изменения во внешнем дизайне. Так, на него установили новые фары, радиаторную решетку и головную оптику. Появилась на корме полоса, соединяющая фонари. Также немного подправили бамперы Hyundai Tucson.

Производитель уверяет, что кроссовер в техническом плане абсолютно не поменяется. Он все так же будет ездить на 1,6-литровом двигателе с мощностью в 177 лошадиных сил. Также на автомобиле установлен 7-скоростной «робот».

На данный момент дата выхода Hyundai Tucson на китайский рынок еще не известна. Также производитель не сообщает, сколько будет стоить обновленный кроссвер.