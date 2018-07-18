Новый BMW X6 покажут весной 2019 года

Сегодня, 07:00

Представители баварского премиального бренда BMW объявили о дебюте своего нового кроссовера BMW X6, который запланирован на весну 2019 года. На сегодняшний день новинка проходит дорожные тесты в США.

Новый BMW X6 получит радиаторную решетку с соответствующей формой вертикальных планок и светодиодные передние фары. Бампер нового BMW X6 обзаведется пересмотренными воздухозаборниками и другим расположением противотуманок. При просмотре фотоснимков можно увидеть, что силуэт новинке измениться, за счет того, что пятая дверь станет менее оттянутой.

За доплату новый BMW X6 может обзавестись лазерно-люминофорной оптикой, полуавтопилотом, прогрессивным ассистентом парковки, функцией ночного видения и панорамной крышей. В моторном отсеке новинки разместится бензиновый 3-литровый турбодвигатель с производительностью 340 «лошадок». Кроме него предусмотрен 8-цилиндровый мотор объемом 4,4 литра с мощностью в 462 «лошадки». Среди дизелей стоит выделить две 3-литровых установки с 265 и 400 л.с. Агрегаты приводятся в действие 8-секционным «автоматом» с задним и полным приводом.