Москва будет развивать беспилотный транспорт вместе с «Яндексом»

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Беспилотные технологии в транспорте станут приоритетными для Москвы. Столица будет сотрудничать в данной сфере с опытными отечественными организациями, в том числе, с компанией «Яндекс».

17 июля в рамках Московского урбанистического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между властями столицы и компаниями «Яндекс», «КамаАЗ», «Группа ГАЗ», а также институтом «НАМИ». Документ подписал Сергей Собянин, мэр города. На основании данного соглашения стороны будут развивать беспилотный транспорт в столице.

Сергей Собянин выразил желание видеть Москву как мегаполис с самыми развитыми беспилотными машинами и инфраструктурой для них. Поэтому в городе будет делаться все необходимое, чтобы внедрение инноваций в столице не происходило в последнюю очередь.

На форуме присутствовала Елена Бунина, гендиректор «Яндекса». По словам топ-менеджера, через десятилетие мегаполисы сотрут границы между общественным транспортом, личными машинами и такси. В связи с этим, уже в нынешнее время нужно инвестировать в беспилотные технологии, чтобы они развивались.

Также в рамках Московского урбанистического форума выступил гендиректор ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров. По его словам, беспилотный транспорт обеспечит безопасность на дорогах столицы. Робомобили позволят сократить количество парковок на 70%. Предсказуемость машин с автономным управлением сократит количество ДТП на 90%. Если же люди вовсе откажутся от вождения, ромобомобили смогут вовсе исключить дорожные аварии.