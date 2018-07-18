Skoda теперь предлагают цифровую приборную панель в России

Сегодня, 05:00

Представители чешского бренда Skoda в России объявили о продажи приборной панели в цифровом исполнении. Клиент сможет приобрести новинку в четырех вариантах исполнения: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

Цифровая приборка в России теперь доступна для новых Skoda Octavia, Superb и Kodiaq. Клиенты получили также возможность персонализировать новинку: по-своему оформить панель, выбрать нужную информацию, настроить величину блоков.

Цифровая приборная панель будет отображать не только скорость, обороты силовой установки и уровень топлива, а будет передавать данные навигации, системы аудио, смартфона и систем помощи водителю.

«Классический» вариант оформления подразумевает наличие датчика давления и информации о скорости по бокам приборки и свободного пространства посередине, которое водитель может заполнить на своё усмотрение. «Цифровой» вариант предполагает информацию об авто сверху и снизу, а центральная часть для других данных необходимых водителю: аудиосистемы или навигации.

«Инфо-профиль» в центре помещает основную информацию, а слева, сверху и справа настраиваемые блоки. «Минималистичный» вариант разбит на два крупных блока информации.