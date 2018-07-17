«Не хочет уходить»: Призрак погибшего в ДТП ребенка напугал ростовчан

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Фантома заметили в пользователи соцсетей – призрак напугал ростовчан.

Жуткое ДТП произошло в Азовском районе Ростовской области 17 июля около 06:20 по местному времени. По данным ГИБДД, за рулем легкового автомобиля Ford находился 29-летний мужчина, который выехал на «встречку» и допустил столкновение с автобусом.

В результате аварии ранения получили трое пассажиров «легковушки», а ещё маленький ребенок, также находящийся в авто, скончался.

Пользователи соцсетей обвиняют в случившемся качество дороги на данном участке. «Сколько ещё должно погибнуть людей, прежде чем дорогу приведут в порядок?» – спрашивают ростовчане. Другие выразили предположение, что водитель машину уснул за рулём.

Одна из пользовательниц сети выразила сожаление о погибшем ребенке и даже заявила, что видит его лицо на заднем сидении разбитого авто. «Он не хочет уходить» – прокомментировала своё заявление женщина, увидевшая призрак погибшего в ДТП ребенка. На данный момент правоохранители выясняют дополнительные детали трагедии.