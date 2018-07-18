Российский авторынок в июне вышел на пятое место в Европе

Сегодня, 01:00

Согласно информации, которой поделись специалисты «АВТОСТАТ», в июне в Европе было реализовано 1 618 915 автомобилей, что на 5,!% выше показателей годичной давности. За шесть месяцев текущего года реализация авто в ЕС достигла 8 695 785 экземпляров (+2,8%).

Лидером продаж в июне нынешнего года стала Германия с результатом в 341 308 штук (+4,2%). За ней в рейтинге расположилась Франция (252 216 единиц, +9,2%). ТОП-3 закрывает Великобритания (234 945 машин, -3,5%). В ТОП-5 вошли Италия (174 702 авто, -7,2%) и Россия (145 000 шт.).

Среди автомобилестроителей наибольшее количество проданных машин зафиксировано у концерна Volkswagen (193 292 ед., +16,3%). Далее идет французский бренд Renault (137 950 шт., +1,7%). Третье место получил Peugeot (99 476 ед., +6,9%). Пятерка закрывается Opel (91 012 шт.) и Ford (88 474 ед, -8,3%).