Анонсирован новый спорткар SCG 006 в ретро-стиле

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В интернете анонсирован спорткар SCG 006. Новинка примечательна тем, что получит экстерьер в ретро-стиле. Об этом говорят эскизы, опубликованные накануне в глобальной сети разработчиками.

Спорткар SCG 006 является детищем итальянской компании Scuderia Cameron Glickenhaus, основанной американским бизнесменом Джеймсом Гликенхаусом. Фирма представила в интернете скетчи, демонстрирующие внешность будущей модели. Судя по всему, разработчики осмелились вывести на современный рынок машину, сделанную в ретро-стиле. Транспортное средство несколько похоже на Ferrari 250 с выхлопными трубами в духе Shelby Cobra по бокам.

Разработчики не назвали дату презентации и выхода спорткара SCG 006. Также нет информации о технической составляющей транспортного средства. Известно, что машина получит карбоновый кузова. В издании CarAdvice говорят, что автомобиль оснастят бензиновым агрегатом V8 Chevrolet LT4. Он может быть укомплектован шестиступенчатой МКПП.

Год назад состоялась презентация сверхлегкого суперкара SCG 004S. Автомобиль получил посадочную формулу 1+2 как у легендарного McLaren F1. Карбон и кузова транспортного средства сделаны из карбона, за счет чего машина весит 1 179 кг. Движущей силой суперкара является V8 5.0 с двумя турбинами, выдающий мощность 650 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Также в прошлом году компания SCG отличилась тем, что получила официальный статус автопроизводителя в США.