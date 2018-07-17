Honda рассекретила свой обновленный кроссовер Pilot

Сегодня, 22:00

Японская машиностроительная компания Honda презентовала свой обновленный 8-местный кроссовер Honda Pilot. Сообщается, что новинка получила более обширный функциональный перечень, перепрограммированную трансмиссию и новое внешнее оформление.

Рестайлинговый паркетник Honda Pilot обзавелся светодиодными головными фарами с несколькими секциями, переделанной решеткой радиатора и переработанными задними фонарями. Кроме того, дизайн колесных дисков тоже подвергся изменениям. Теперь автомобиль оснастили 18- и 20-дюймовыми дисками.

В салоне обновленного Honda Pilot стоит выделить 7-дюймовую панель управления и фирменный мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином, который поддерживает сервисы Apple CarPlay, Android Auto, интерфейс Bluetooth и мобильные сети стандарта 4G-LTE. Обновленный Honda Pilot получит набор систем безопасности, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, опцию мониторинга мертвых зон, системы предотвращения столкновений и ассистент удержания авто в полосе движения.

Под капотом Honda Pilot разместился 6-цилиндровый атмосферный мотор объемом 3,5 литра с мощностью в 284 «лошадок». Двигатель приводится в действие 6-скоростной или 9-диапазонной АКПП. На американский авторынок обновленный Honda Pilot уже вышел, а вот приедет ли новинка в Россию пока остается тайной.