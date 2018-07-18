«А толстуха куда залезла?»: Хабаровчане высмеяли стриптиз на движущемся «Лексусе»

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Неказистые «стриптизёрши» рассмешили пользователей сети.

16 июля на странице «ДПС-Контроль [Хабаровск]» в соцсети Instagram появился видеоролик, снятый горожанами на одной из дорог краевого центра. В сюжете отчетливо видно, как из окон и люка кроссовера Lexus прямо во время движения выглядывают девушки в белье. Неказистые «стриптизёрши» веселились, а одна из них вовсе улеглась на крышу автомобиля.

Хабаровчане высмеяли стриптиз на движущемся «Лексусе» посреди дороги. Некоторые пользователи интернета резко-негативно высказались в адрес девушек, осудив их за такое поведение. Нашлись те, кто акцентировал внимание на невзрачной внешности дам, но горожане считают, что даже если бы в кадре были красивые модели, это не дает им право так вести себя. «А толстуха куда залезла?» - недоумевают горожане в комментариях.