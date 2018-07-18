Громкая премьера: «АвтоВАЗ» представил новый седан LADA Granta

Сегодня, 06:00

В интернете состоялась официальная презентация нового седана LADA Granta. Внешняя составляющая транспортного средства стала привлекательнее за счет «Х-дизайна», применяемого компанией «АвтоВАЗ» к моделям X-Ray и Vesta. «Физический» дебют машины состоится в конце лета на Московском автосалоне.

Седан LADA Granta претерпел рестайлинг. Накануне «АвтоВАЗ» опубликовал в интернете изображения обновленной машины. «Живая» премьера транспортного средства состоится на Московском автосалоне в конце августа.

Судя по официальным визуализациям обновленного седана LADA Granta, он получил фирменный «Х-дизайн» передней части кузова. Поэтому машина теперь напоминает модели X-Ray и Vesta. При этом сбоку и сзади автомобиль выглядит более привычно. В любом случае, сзади седан преобразился за счет несколько иных осветителей, нового бампера, и места под номерной знак, которое «перекочевало» на багажную дверь.

Технические подробности обновленного седана LADA Granta пока не озвучиваются. Можно полагать, что под капотом машины не произошло ничего революционного, и она оснащается теми же агрегатами 1.6 тягой 87, 98 и 106 л.с., а также 114-сильным двигателем в версии Sport. Все установки сочетаются с 5-МКПП и 4-АКПП.

Обновленный седан LADA Granta еще не получил ценник. Актуальная версия модели стоит от 410 000 рублей. В 2021 году машину ждет смена генераций, в рамках которой автомобиль построят на новом шасси B0.