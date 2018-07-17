Новый хэтчбек Renault Kwid получил обновления

Сегодня, 21:00

В сеть утекли фотографии нового хэтчбека Renault Kwid, который заметили на одной из стоянок около официального дилера. Renault Kwid является бюджетным автомобилем, потому французские разработчики решили обновить данную модель.

Новый бюджетный хэтчбек разработан с использованием шасси Renault MF-A и имеет длину в 3 679 мм. Машина ориентирована на индийских и южноамериканских потребителей, но в настоящее время рестайлинговый хэтчбек готовят для индийского авторынка.

При просмотре шпионских фотографий можно сделать вывод, что хэтчбек Renault Kwid перетерпит минимальные изменения. Автомобиль обзаведется хромированной радиаторной решеткой, переделанным бампером, а дверные ручки выполнят из хрома. Задние пассажиры смогут использовать 12-вольтову розетку, а мультимедийная установка теперь получила камеру заднего обзора.

Силовые параметры тоже остались прежними. Новый Renault Kwid оснастили 0,8- и 1-литровыми двигателями, выдающими 54 и 64 «лошадки». Оба агрегата работают в паре с 5-скоростной МКПП или роботизированной трансмиссией.