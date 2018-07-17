В России стартовали продажи полноприводного Mercedes-Benz A-Class

Сегодня, 20:00

Представители немецкого бренда Mercedes-Benz объявили стоимость хэтчбэка A-Class с полным приводом. Новая версия модели доступна по предзаказу, однако стоит отметить, что авто в России появилось не так давно.

Единственным минусом полнопиводной модификации хэтчбэка Mercedes-Benz A-Class отсутствие разнообразия в моторной линейке. В России авто предлагают с турбодвигателем объемом 2.0 литра, который генерирует 190 «лошадей», а в качестве трансмиссии доступна только АКПП на семь скоростей.

Живые продажи Mercedes-Benz A-Class с полным приводом стартуют осенью текущего года. Хэтчбэк будут предлагать по цене от 2 470 000 рублей. Уже в базе клиент получит обивку салона качественной искусственной кожей и кожаную оплетку руля, климат-контроль, цифровое исполнение приборной панели, мультимедийный комплекс MBUX с экраном на 10 дюймов, фирменную систему PreSafe , а также литые диски на 17 дюймов.

Также полноприводный вариант Mercedes-Benz A-Class в версиях Urban и Style можно оснастить перенастроенной подвеской с укороченными пружинами, сделав шасси спортивнее и жестче.