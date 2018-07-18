Hyundai опубликовала первые снимки нового седана Lafesta

Сегодня, 03:00

Южнокорейский автомобильный бренд выложил официальные снимки своей новинки Hyundai Lafesta. Создана она на основе прототипа, который был представлен еще в апреле текущего года в китайской столице.

Седан построили на базе автомобиля Elanta. Производитель предлагает новинку в двух вариантах – стандартном и спортивном. Однако внешне они будут не сильно отличаться. Так, в стандартном варианте решетка радиатора классическая, дополняют ее горизонтальные хромированные полоски. Задниц бампер прикрывает раструб выхлопной системы. А в спортивной версии решетка радиатора ячеистая. Сзади автомобиля расположились два раструба выхлопной трубы. Но выдвигаются предположения, что либо один из них, либо оба могут оказаться муляжом.

Hyundai Lafesta оснащен двумя видами двигателей. Это либо 1,4-литровый T-GDI, выдающий до 140 лошадиных сил, либо 1,6-литровый T-GDI, мощность которого составляет 90 или 2014 лошадиные силы.

В продажу седан выйдет в конце текущего года. Стоить Hyundai Lafesta будет от 1 миллиона рублей.