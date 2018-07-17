Представлены фото серийного кроссовера Volkswagen Tayron

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В Китае ведется производство кроссовера Volkswagen Tayron. Об этом свидетельствуют фотографии, появившиеся в местных СМИ. Благодаря снимкам общественность впервые увидела товарную версию паркетника.

Внешность серийного кроссовера Volkswagen Tayron больше не является секретом, так как китайские СМИ показали фотографии этой машины. Транспортное средство в желтом кузове запечатлели на производстве с большим красным бантом на капоте.

Volkswagen Tayron в портфеле кроссоверов VW станет на ступень ниже модели Teramont, которая является флагманским SUV немецкого автогиганта. Судя по фотографиям китайских СМИ, Tayron будет продаваться в спортивной вариации R-Line.

Габариты товарной версии кроссовера Volkswagen Tayron составляют 4589х1860х1660 мм. Расстояние между осями автомобиля равно 2731 мм. Машина стала на конвейер совместного предприятия FAW и VW в КНР. Новинка разрабатывалась для китайского рынка, и вряд ли выйдет за его пределы.

Моторный отсек кроссовера Volkswagen Tayron занимает бензиновый агрегат 2.0 с турбонаддувом. Производительность двигателя составляет 186 или 220 л.с. в зависимости от комплектации модели. Для силовой установки предусмотрена 7-РКПП с двойным сцеплением. Автомобиль может быть как переднеприводным, так и с полным приводом. Машина оснащается ABS, EBD, светодиодной оптикой, климатической установкой, круиз-контролем, автономным паркингом и так далее.