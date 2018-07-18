В сеть попали шпионские снимки Subaru Legacy нового поколения

Сегодня, 04:00

До премьеры Subaru Legacy еще около полугода, поэтому тесты автомобиля все еще продолжаются. На одном из последних тестов шпионы смогли сделать снимки автомобиля.

Шпионские фотографии Subaru Legacy нового поколения уже появились в сети. Благодаря им, мы можем увидеть, что дизайн автомобиля практически не отличается от предыдущих версий. Но все же небольшие изменения есть. Так, обновленный седан получил новую решетку радиатора, оптику и обновилась форма багажника. Кроме того, производитель решил заменить выхлопную систему и немного подправить бамперы.

Построили Subaru Legacy на платформе, которая называется Subaru Global Platform. На ней уже ездят автомобили Forester, Ascent, Impreza и Crosstrek. Ездить автомобиль будет на 4-цилиндровом 2,5-литровом двигателе, также будет версия с турбомотором на 2,0 литра и 2,4-литровый двигатель с мощностью в 290 лошадиных сил. Стало известно, что Subaru Legacy нового поколения появится на мировом рынке уже в начале следующего года.