В Воронеже фургон провалился в яму на дороге

Сегодня, 14:12

На просторах сети воронежцы подвергли обсуждению происшествие, случившееся сегодня утром. На улице 9 января микроавтобус Maxus получил серьезные повреждения из-за того, что провалился в яму.

Фото с места ДТП появилась в одном городском сообществе Воронежа в социальной сети «ВКонтакте». Автор фотоснимка оставил под изображением шутливый комментарий: «Асфальт ушел из-под колес». Но владелец фургона не расположен к шуткам, пребывает в растерянности и думает, как выбраться из ямы.

У автомобиля повреждены фары и бампер. По фото можно увидеть, что авто довольно глубоко вошел в яму, а заднее колесо фактически висит над асфальтом. Для того, чтобы вытащить фургон из ямы, водителю придется вызвать сотрудников МЧС.