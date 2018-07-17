«Нечем гордиться»: Россияне раскритиковали Крымский мост

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Россиян разозлило, что Крымский мост восхваляют, в то время как во всей стране нет нормальных дорог.

В социальной сети Instagram аккаунт gorod_orenburg опубликовал несколько фотографий Крымского моста. Автор подписал публикацию: «Крымский мост... Красота, сила... я горжусь своим народом!», что вызвало сильный общественный резонанс.

Многие автомобилисты в комментариях начали ссориться на тему Крымского моста. Они считают, что глупо гордиться этим достижением на фоне общероссийской проблемы – плохих дорог.

«Крымский мост сделали, а в стране порядка нет...по весне из многих деревень выбраться не могут люди», «Я тоже горжусь своим народом. Горжусь своей страной. Горжусь, что я-русский. Но мост здесь не при чём», – написали в комментариях россияне.

«Прокатнулись бы от Саратова до Самары!!! 20 лет одна песня, ничего не меняется!!! Нечем гордиться» – прокомментировал публикацию еще один пользователь. Нашлось и негативное высказывание в адрес пенсионной реформы: «Ты теперь за этот мост будешь до 65 работать».

Таким образом россияне раскритиковали Крымский мост. Также некоторые добавили, что, учитывая все остальные проекты, главное, чтоб он не развалился.