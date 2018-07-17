В России в продажу поступили обновленные Renault Logan и Sandero

Сегодня, 18:30

Автопроизводитель Renault сообщил, что в России в продажу поступили обновленные хэтчбэк Logan и седан Sandero. Причиной появления рестайлинговых версий стал низкий уровень продажи моделей в стране.

Представители компании Renault уточнили, что бренд теряет клиентов из-за большого разнообразия современных корейских авто и новой LADA Vesta. Автопроизводитель представил в России обновление Logan и Sandero, которые получили лишь косметические усовершенствования.

Рестайлинговые Renault Logan и Sandero обзавелись решеткой радиатора с серебристой вставкой, модифицированными бамперами, коричневым цветом кузова. Разработчики также пересмотрели дизайн колесных дисков на 15 дюймов. Наибольшие изменения коснулись ходовых огней, которые выполнены в С-образной форме и работают на светодиодах.

В интерьере новых Renault Logan и Sandero расположился руль с тремя спицами, который получил более качественные материалы, и новая консоль сзади с подстаканников. В более богатых модификациях в салоне появилась 12-вольтова розетка. Несмотря на то, что трасмиссии моделей остались прежними цена выросла на 9 000 – 13 000 рублей, при этом хэтч подорожал лишь на 12 000 рублей.