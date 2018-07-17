Преемник Lamborghini Aventador оснастят гибридным агрегатом на базе V12

Сегодня, 18:06

Инженеры итальянского автопроизводителя Lamborghini намерены обустроить преемника суперкара Lamborghini Aventador гибридной установкой. Такие сведения распространил по интернету глава бренда Стефано Доменикали.

Топ-менеджер отметил, что новый автомобиль кроме 12-цилиндрового 740-сильного ДВС получит еще и электрический двигатель. Целью таких новшеств является увеличение мощности машин Lamborghini. Гибридным агрегатом снабдят и кроссовер Lamborghini Urus, но уже с 10-цилиндровым двигателем. Обустройство автомобилей бренда гибридными установками обусловлено новыми экологическими нормами, которые ужесточили требования к ДВС, и желанием марки сохранить обычные ДВС при низком уровне выбросов вредных веществ.

Преемник Lamborghini Aventador должен выйти на рынок к 2020 году. Но к этому времени компания обещала создать Lamborghini SVR, который должен установить новый скоростной рекорд на немецком экстремальном треке Нюрбургринг.