Продажи Mazda в России выросли в июне на 15%

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Mazda продолжает повышать свои показатели на авторынке России. По мнению специалистов, по итогам года японский производитель добьется положительного тренда продаж в РФ, а пока эксперты констатируют 15-процентный рост спроса на продукцию бренда в стране в июне текущего года.

По данным аналитиков, июньские продажи марки Mazda в России составили 2 624 новых автомобиля. Данный показатель превышает прошлогодний результат за тот же месяц на 15%.

За первое полугодие жители России приобрели 14 262 машины марки Mazda. Это на 29% больше, чем в прошлом году за тот же период. Июньская доля бренда на отечественном авторынке выросла с 1,5 до 1,7% в сравнении с прошлогодним результатом того же месяца, о чем проинформировала АЕБ. Самым продаваемым автомобилем японского производителя в России остается Mazda CX-5. Июньские продажи этого кроссовера в стране составили 1 761 единицу с положительным трендом в 1%. За январь-июнь на этом паркетнике свой выбор остановили 10 219 жителей РФ, что на 27% больше, чем годом ранее.

По мнению аналитиков, текущий год завершится для продаж автомобилей Mazda в России приростом в 15-20%. Напомним, зимой отечественное предприятие «Мазда Солерс» начало сборку семиместных кроссоверов CX-9. Кроме того, в РФ ведется выпуск паркетника CX-5 и седана Mazda 6.