Rolls‐Royce представил концептуальное летающее такси EVTOL

Сегодня, 10:58

В рамках авиасалона в Фарнборо Rolls‐Royce представили концепт летающего такси EVTOL с вертикальной посадкой и взлетом. Компания поделилась особенностями новинки на официальном сайте.

Rolls‐Royce EVTOL оснащен шестью электродвигателями и газотурбинным генератором, который обеспечивает их работу. Разработчики намерены уже к 2020 году запустить новинку в серийное производство. Благодаря вертикальному взлету и посадке, такси не нуждается во взлетно-посадочной полосе.

На сегодняшний день многие производители заняты разработкой летающих машин, однако большинство берет в основу вертолет.

Особенностью такси Rolls‐Royce EVTOL стал конвертоплан, который лег в основу модели. Винты новинки параллельны земле во время взлета и посадки, однако во время перелетов крылья Rolls‐Royce EVTOL поворачиваются на 90 градусов, в результате такси получает дополнительную подъемную силу. Летающие такси от премиального бренда сможет преодолевать до 800 километров, а максимальная скорость модели составляет 250 км/ч.