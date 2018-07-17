Разработано новое правило сопровождения кортежей

Сегодня, 11:26

Чиновники российского МВД разработали новую инструкцию для сотрудников ГИБДД, которая регулирует правила сопровождения кортежей и автоколонн. Проект нормативного акта появился на федеральном портале нормативно-правовых документов.

Благодаря новому документу появилась возможность подать заявку на сопровождение колонн и кортежей через интернет. Перевозка детей к вокзалам, аэропортам и местам ночлега осуществляется только ночью, но не дальше 100 км, а скорость колонны при этом должна достигать только 60 км/ч.

Согласно новым правилам, ГИБДД обязано выделить два автомобиля для сопровождения колонны, состоящей из десяти машин. Колонна или кортеж, за которыми образовалось очень много транспортных средств, должны периодически пропускать их.

Кортежу запрещается выезд на полосу встречного движения, нарушать скоростной режим и проезжать на запрещающий сигнал светофора. Авто, которые перевозят негабаритные грузы, могут выезжать на встречную полосу. Общественное обсуждение проекта инструкции должно закончиться 30 июля 2018 года.