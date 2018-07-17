«А вдруг рухнет?»: Ростовчане обеспокоены состоянием Крымского моста

Сегодня, 09:14

В Instagram жители донской столицы обсудили Крымский мост.

На страницах одного из сообществ для водителей Ростова в социальной сети Instagram появилась запись, посвящённая сильному ливню в Донской столице. Вместе с тем местные автомобилисты переключились на другую тему, которая касается Крымского моста.

Водитель Игнат Терешин в комментариях рассказал о недавнем путешествии в Севастополь. Автомобилист отметил качество и «величественность» сооружения, но его озадачили трещины на верхних частях опор. Кроме того, ростовчанин заметил рабочих, которые «красят или штукатурят» трещины. «А вдруг рухнет?», - волнуется автор комментария.

Не исключено, что и другие ростовчане обеспокоены состоянием Крымского моста.

Также подозрения водителя вызвал тот факт, что данные дефекты на сооружение «запрещают фотографировать». Мужчина посоветовал не паниковать и доверится российским инженерам.

Другой автомобилист также подтвердил, что видел рабочих на опорах моста, но рассмотреть трещины ему не удалось. Другие комментаторы выразили уверенность в том, что все сообщения являются фейком и проделками «проукраинских ботов».