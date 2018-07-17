В России изменились июльские цены на Chevrolet Niva

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Эксперты осуществили исследование цен на российском автомобильном рынке и установили, что в июле 2018 года внедорожник Chevrolet Niva прибавил в цене на 15 000 17 000 рублей. Подорожание коснулось всех версий машины, кроме модификации SE, цена которой упала на 10 900 рублей.

Наиболее дешевая вариация Chevrolet Niva L обойдется в 623 000 рублей, что на 15 000 рублей больше прежней цены. За данную сумму автолюбитель сможет приобрести машину, укомплектованную 1,7-литровым 80-сильным мотором и МКПП. За топовый Chevrolet Niva LE+ придется отдать 770 500 рублей (+17 000 рублей).

Также снова начались поставки Chevrolet Niva в версии SE, которая теперь стоит 760 000 рублей. Указанный вариант исполнения в конце весны текущего года перестал быть доступным россиянам и тогда он обходился в 770 900 рублей. По словам аналитиков, за первое полугодие 2018 года российские автолюбители стали обладателями 14 203 единиц Chevrolet Niva (-2%).