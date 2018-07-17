Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom уже появились и в России

Сегодня, 18:05

Представители Ford объявили, что обновленные Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom теперь доступны в России. Официальные дилеры компании уже запустили их продажи.

В обновленной версии микроавтобус и фургон привлекают повышенным комфортом, новым оформлением кузова и салона. Одного цвета с кузовом стали теперь и бамперы с ручками. Также появилось три новых цвета окраски кузова: Orange Glow, Chrome Blue и Diffused Silver. В дополнение ко всему этому, производитель поставил на автомобили16-дюймовые колесные диски на 10 спиц.

Ford Tourneo Custom – микроавтобус, доступный в двух вариантах (классическом и увеличенном), то есть в него может вместиться 7+1 либо 8+1 человек. Под капотом автомобиля расположился двигатель Duratorq на 2,2 литра мощностью в 125 лошадиных сил. В Ford Tourneo Custom есть круиз-контроль, кондиционер, функция ограничения скорости, возможность управлять с пульта климатом в задней части салона автомобиля. Цены на этот автомобиль начинаются от 2 миллионов 345 тысяч рублей.

На фургон Ford Transit Custom установили такой же двигатель, что и на Ford Tourneo Custom. Только на нем мощность может быть в 100 или 125 лошадиных сил. В любой версии автомобиля присутствует подогрев лобового стекла и электрические стеклоподъемники передних дверей. Стоимость фургона стартует от 1 819 000 рублей.