В Выгоничском районе из-за ДТП с участием грузовиков пострадали люди

Сегодня, 14:07

В Выгоничском районе Брянской области на трассе А-240 рядом с поселком Алексеевский произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что вечером 16 июля столкнулись два грузовика.

Информация о дорожной аварии поступила в 22:38 в дежурную часть Центра управления кризисных ситуаций МЧС РФ по Брянской области. Спасатели прибыли и занялись устранением последствий аварии.

На месте ДТП кроме спасателей работают еще ГИБДД и медики. Согласно оперативным данным, в результате ДТП имеются пострадавшие, но об их состоянии пока ничего неизвестно. Одного из них пришлось извлекать из автомобиля, разрезав саму машину. Правоохранители инициировали проверку для установления полной картины произошедшего.