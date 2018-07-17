Воронежцы возмущаются купанием «Волги» в водоеме

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На просторах интернета обнародовали видеоролик, на котором показано, как воронежский автолюбитель загнал свою «Волгу» в водоем и моет ее щеткой. Автор ролика сделал замечание мужчине, объясняя что здесь купаются дети.

На справедливое замечание воронежский автомобилист ответил, что ждал, пока автор выгуляет свою собаку. В комментариях к видео жители возмущаются затеей хозяина «Волги». Один горожанин отметил, что проезжал мимо водоема, где и так вонь на весь район и спрашивает, зачем усугублять и без того сложную экологическую ситуацию, из-за которой рыба не ловится или дети больными рождаются. Другой воронежец надсмехался над владельцем «Волги», заметив, что собака купалась, следовательно и автомобиль можно помыть.

Следует напомнить, что мойка авто в водоемах или рядом с ними расценивается как административное правонарушение, влекущее за собой штраф от 500 до 1000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы от 1 000 до 2 000 рублей, а юридические лица – от 10 000 до 20 000 рублей.