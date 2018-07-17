Рестайлинговую версию кроссовера Porsche Macan представят в конце июля

Сегодня, 14:07

Обновленный кроссовер Porsche Macan немецкая компания уже готовит к премьере. Она сообщила, что автомобиль успешно прошел все необходимые тесты, поэтому свет он увидит раньше запланированных сроков.

После обновления внешность Porsche Macan практически не поменял. Дизайнерам дали возможность лишь совсем чуть-чуть изменить передний бампер и конфигурацию головной оптики. А вот над двигателями производители заморочились. Так, скорее всего, будут доступны варианты с двигателями на 2,9 и 3,0 литра. Кроме того, специально для любителей экологических автомобилей Porsche Macan будет доступен еще и в гибридной версии.

Компания гордо рассказывала, как Porsche Macan прошел все тесты, в том числе и самые сложные участки трассы. На основании хороших результатов производитель решил выпустить кроссовер раньше срока. И уже в конце июля Китай увидит обновленный Porsche Macan. В остальных странах автомобиль выпустят немного позже.