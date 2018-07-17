В сети опубликовали первые живые фото кроссовера Skoda Kodiaq GT

Сегодня, 07:40

Вскоре состоится презентация кросс-купе Skoda Kodiaq GT в спортивной модификации, которая вначале появится на авторынке Китая. Местные издания опубликовали первые живые фото новинки.

Специалисты смогли определить различия между новинкой и классической версией кроссовера Skoda Kodiaq GT, которых оказалось не так много. Передний бампер купеобразной новинки получит лишь незначительные модификации.

Более кардинальные изменения наблюдаются в задней части спортивной версии Skoda Kodiaq GT. Дизайнеры дали другой угол наклона линии крыши. Наибольшие изменения претерпели задни фары.

В движение спортивную модификацию кросс-купе Skoda Kodiaq GT приводит бензиновый турбодвигатель объемом 2.0 литра, который способен выдавать до 186 и 220 «лошадей». В качестве трансмиссии предложен вариатор DSG-7. Уже осенью на китайском рынке стартуют продажи, однако дата выпуска модели в других странах пока не известна.