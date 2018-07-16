Теперь бесплатно: В Новосибирске предлагают выгодные тарифы на проезд

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Муниципальной общественный транспорт в Новосибирске стал доступнее. С 16 июля в городе запускается пилотный проект «Сетевая поездка», позволяющий пассажирам экономить средства, тратящиеся на проезд, на основании специальной транспортной карты.

В мэрии Новосибирска принято решение о запуске проекта «Сетевая поездка». Он запускается 16 июля и завершится 31 декабря текущего года. В рамках данного проекта, на основании единой транспортной карты (ЕТК), при пересадке из метро в троллейбус в течение часа, можно заплатить за проезд вдвое меньше. То же самое касается и пересадки из троллейбуса в метро.

Пересадка в наземном электрическом транспорте обойдется еще дешевле вторую поездку на трамвае или троллейбусе в течение часа вовсе не нужно отплачивать. Журналисты попытались купить единую транспортную карту, но им не удалось этого сделать. На одной из станций метро оператор-кассир не продала представителям прессы карту, так как она находится у второго кассира, который сейчас не работает. С данной проблемой журналисты столкнулись на нескольких станциях. Кассиры говорят, что «карты будут сегодня вечером, а может завтра или послезавтра».