Новый универсал LADA Granta замечен на тестах в Тольятти

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Отечественные машиностроители работают над новыми моделями, о чем свидетельствуют кадры автомобильных папарацци. Накануне они представили снимки, судя по которым, «АвтоВАЗ» тестирует новый универсал LADA Granta.

Автомобильным папарацци попался тестовый прототип, явно разработанный в компании «АвтоВАЗ». Невзирая на камуфляж, которым была покрыта машина, в ней можно разглядеть очертания современных моделей отечественного автогиганта. Больше всего автомобиль похож на актуальную версию универсала LADA Kalina. По мнению специалистов, фотошпионы запечатлели новый «сарай» Granta.

В августе текущего года «АвтоВАЗ» примет участие в Московской автомобильной выставке. Производитель покажет на этом мотор-шоу свои новинки и, вероятно, одной из них станет универсал LADA Granta.

Судя по фотографиям папарацци, сзади универсал LADA Granta будет схож с нынешней «Калиной», но передняя часть транспортного средства спроектирована с учетом текущего фирменного стиля компании «АвтоВАЗ». Так называемый «Х-дизайн» уже знаком потребителю по моделям X-Ray и Vesta. Судя по всему, данная концепция применима ко всем моделям отечественной марки, которые появятся в ближайшие годы.