Renault Kaptur получил новую лимитированную спецверсию‍ Play

Сегодня, 17:55

В пресс-центре российского филиала Renault объявили о старте сбора предзаказов на свой кроссовер Renault Kaptur в ограниченном издании Play. Новинка обзавелась мультимедийным центром на базе «Яндекс.Авто».

Отмечается, что владельцы Ranault Kaptur Play могут воспользоваться 8-дюймовым тачскрином, который не отличается от экранов планшета или смартфона, для того чтобы применить самые востребованные службы «Яндекс». Обладателям ограниченной серии авто доступны сервисы «Яндекс.Навигатор» для того, чтобы прокладывать маршрут, «Яндекс.Погода», «Яндекс. Музыка», голосовой ассистент и онлайн обновление «Яндекс.Авто».

Кроме всего Renault Kaptur Play получил 4G-модем, а при покупке машины автолюбитель получает предоплаченный интернет на год. Кузов Renault Kaptur Play выкрашен в красный цвет, который сочетается с черной или бежевой крышей. Машину снабдили легкосплавными колесными дисками размером 11 дюймов, а на крыльях разместили шильдики с логотипами нового издания.

Новинка оборудована климат-контролем, индикаторами дождя и света, передними светодиодными противотуманками, круиз-контролем и системой кнопочного зажигания. За Renault Kaptur Play россияне выложат1 114 990 рублей.