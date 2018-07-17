CNN измерил крутость Путина и Трампа длиной лимузинов

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Более того, американские масс-медиа, в первую очередь CNN, озабочены длиной лимузинов президентов России и США.

Весь мир обсуждает встречу Путина и Трампа, ее значимость и результативность, а в это время американский телеканал CNN озадачен длиной лимузинов лидеров двух стран. Параметры обоих автомобилей не засекречены, однако журналисты решили визуально изучить две машины, чтобы понять, какая из них длиннее.

Журналисты CNN изучили видеоролики, на которых запечатлены лимузины Владимира Путина и Дональда Трампа. В итоге, специалисты пришли к выводу, что автомобиль президента России длиннее машины американского лидера.

Пользователей интернета смутили действия «свободных СМИ». Публика считает, что есть вопросы поважнее, чем длина лимузинов политических лидеров. К слову, известный журналист Владимир Соловьев после новости от CNN задался вопросом, не захочет ли Трамп приобрести такой же лимузин, как у Путина.

Напомним, впервые лимузин Путина «засветился» 7 мая 2018 года на инаугурации президента России. Автомобиль разработан в рамках проекта «Кортеж», реализовываемого институтом НАМИ последние несколько лет. Для политической элиты и массового рынка разрабатываются не только лимузин, а и седан, кроссовер, минивэн и мотоцикл сопровождения.