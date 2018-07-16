На воронежских «Крестах» произошло чудо: Открыли движение под путепроводом

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилось видео, снятое одним из местных жителей, на котором показано как автомобили едут без пробок по восстановленной развязке на улице 9 января. Открытие данного проезда горожане назвали чудом.

По словам воронежских жителей, «Кресты» считался наиболее проблемным дорожным участком в Воронеже. Чтобы преодолеть данный участок людям приходилось тратить больше часа. Многие воронежцы сомневались, что местные власти построят развязку. Автор видеоролика сообщил, что это просто чудо, так как проезд по развязке частично открыт и дорожных заторов не наблюдается.

Открытие проезда под виадуком сопровождалось закрытием дороги, проходящей мимо жилого комплекса «Резиденция». Движение по этомуучастку перекрыли до 10 августа,. Раньше глава Воронежа сообщил о дате, до которой строители обязались закончить восстановление развязки.