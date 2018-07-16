Datsun выпустила новый кросс-хэтчбек Datsun mi-DO для России

Сегодня, 16:15

Японский бренд Datsun, подконтрольный компании Nissan, презентовал экспериментальный хэтчбек Datsun mi-DO, разработанный для любителей дальних поездок и активного отдыха на природе. Новинка отличается улучшенной проходимостью и экипировкой, необходимой для путешествий.

Кузов хэтчбека получил камуфляжную расцветку и специальное покрытие Raptor, устойчивое к царапинам и сколам. Также Datsun mi-Do обзавелся дополнительными световыми приборами, расширителями колесных арок, тонировкой стекол задних дверей и 330-литровым автомобильным боксом Thule.

В интерьере автомобиля задняя часть подверглась полной переработке, а задние сиденья убраны, что позволило увеличить пространство. В багажном отделении оборудованы специальные отсеки для хранения рыбацких аксессуаров, палаток и других вещей. В нижней части багажного отсека внедрен выдвижной стол, который скрывается в специальном ящике.

Под капотом машины разместился 1,6-литровый мотор 87-сильный агрегат, работающий в тандеме с 5-диапазонной МКПП. Клиренс автомобиля увеличен до 180 мм, а кованые колесные диски «обуты» в покрышки Michelin Cross Climate 185/65 R15 95V XL. Отмечается, что автомобиль не станет серийным, а был выпущен для того, чтобы порадовать поклонников бренда.