BMW озвучила официальные цены на новый кроссовер BMW X5 для России

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В пресс-центре российского представительства баварского бренда BMW объявили о том, что начало продаж нового кроссовера BMW X5 запланировано на 24 ноября текущего года. За стандартный вариант исполнения авто придется выложить 4 590 000 рублей, а топовая версия обойдется в 5 590 000 рублей.

Россияне смогут приобрести новый кроссовер в четырех модификациях – BMW X5 xDrive30d, BMW X5 xDrive40i, BMW X5 xDrive50i и BMW X5 M50d. За базовую модификацию машины автолюбители выложат от 4 590 000 рублей, а под капотом такого авто разместится рядный 6-цилиндровый дизель с отдачей в 249 «лошадок». Более производительный BMW xDrive40i получил рядный 6-цилиндровый мотор, выдающий 340 «лошадок».

Подкапотное пространство нового BMW X5 xDrive50i занимает 8-цилиндровый бензиновый агрегат с отдачей 462 лошадиные силы. А вот фанаты спортивного стиля могут приобрести BMW X5 M50d, который обустроили рядным 6-цилиндровым дизелем с производительностью 400 л.с. Все моторы приводятся в действие 8-диапазонной АКПП и системой «умного» полного привода BMW xDrive.

Все версии нового BMW X5 оснащены системой динамического контроля курсовой устойчивости DSC, в состав которой входят ABS, DTC, CBC, DBC и просушку. Также машины снабдили круиз-контролем, сигнализацией аварийного сближения при парковке спереди и сзади. Опционально новинка может получить систему ночного видения с функцией идентификации пешеходов.