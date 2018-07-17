Aston Martin разработал летающий автомобиль Volante Vision Concept

Сегодня, 06:00

Британцы показали в Сети проект летающего беспилотного автомобиля, получившего название Aston Martin Volante Vision Concept. Машина будет приводиться в движение комбинированным силовым агрегатом. Разработчики видят в аппарате замену привычному роскошному транспорту.

Прототип Volante Vision Concept, разрабатывался при участии специалистов компании Rolls-Royce, университета Крэнфилда и фирмы Cranfield Aerospace Solutions. По задумке разработчиков, летающий автомобиль сменит традиционный роскошный транспорт.

Глава Aston Martin Энди Палмер отметил, что сейчас современному человеку в среднем нужен один час, чтобы добраться из дома на работу. Топ-менеджер утверждает, что Volante Vision Concept благодаря своей мобильности позволит заметно сократить данный показатель, ведь машине не придется стоять в дорожных пробках, и ей не нужна взлетно-посадочная полоса, так как она получит возможность вертикального взлета и приземления.

На данный момент прототип Aston Martin Volante Vision Concept существует только на чертежах, демонстрирующих концепцию роскошного летательного аппарата недалекого будущего. Трехместное транспортное средство создается с применением последних наработок в авиастроении и технологий автономного управления.

Внешность летающего Volante Vision Concept разрабатывалась шеф-дизайнером Aston Martin Мареком Райханом. Этот специалист ранее работал над обликом моделей DB11, Vantage, DBS Superleggera и Valkyrie.