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Смертельные ДТП на трассе «Урал» разгневали губернатора Пензенской области

Сегодня, 15:28

Глава Пензенской областной администрации Иван Белозерцев призвал усилить информационную работу с целью недопущения ДТП из-за нескольких крупных аварий, которые произошли на дорогах региона за последнее время. Чиновник подметил низкое качество работы людей, специализирующихся за уменьшения числа аварий на дорогах области.

Белозерцев заявил, что в последнее время участились крупные аварии на федеральной трассе «Урал». Последнее ДТП произошло 14 июля, в результате которого погибло двое и было травмировано восемь человек. По словам чиновника, частыми причинами аварий на трассе выступают нарушение скоростного режима и усталость водителей, управляющих грузовиками.

Губернатор распорядился выяснить, на каких участках трассы зафиксировано наибольшее число ДТП и оборудовать их информационными баннерами и камерами видеонаблюдения. Также на данных участках должны появиться дополнительные посты ГИБДД. Помимо этого, руководитель области поручил организовать собрание сотрудников ГИБДД, на котором должны разработать комплекс мер по снижению аварийности дорог.

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