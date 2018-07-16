Седан LADA Vesta Exclusive получил новый пакет опций

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29 августа прошлого года семейство LADA Vesta пополнилось топовой версией Exclusive, которая обойдется от 763 400 рублей. Интересно, что за время пребывания на рынке модель обзавелась несколькими дополнения, о которых рассказали автоэксперты.

Наиболее дорогая версия LADA Vesta Exclusive не имеет широкой востребованности и за первый месяц разошлась тиражом в 70 экземпляров. «эксклюзивный» седан получил дисковые тормоза всех колес, новый трехступенчатый подогрев передних и задних сидений, задний подлокотник с подстаканниками, 12-вольтовую розетку для пассажиров и систему шумоизоляции моторного отсека. Более дорогую версию седана снабдили традиционными дверными серыми ручками вместо хромированных.

Под капотом LADA Vesta Exclusive разместился 1,8-литровый 122-сильный мотор, который работает в тандеме с роботизированной КПП AMT 2.0. Кроме того, в бардачке топового седана появились органайзер и подстаканник. В перечне опций LADA Vesta Exclusive стоит выделить климат-контроль, мультимедийный центр с тачскрином на центральной консоли, обогрев зеркал и ветрового стекла, камеру заднего обзора и водительские ассистенты.