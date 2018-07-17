Седан Hyundai Sonata восьмого поколения замечен на тестах

Сегодня, 05:00

Корейские разработчики из Hyundai начали испытания своего нового седана Hyundai Sonata. В сеть утекли фотоснимки закамуфлированного прототипа новинки, премьера которой ожидается в 2019 году.

Официальное наименование модели пока держится в секрете, но автомобиль получил только заводское название DN8. Плотно покрывающая автомобиль камуфляжная пленка не дает возможности судить о подробностях внешнего оформления нового Hyundai Sonata.

Но все же экспертам удалось рассмотреть, что седан получил купеобразную форму и удлиненный капот. Вероятно, новинку снабдят некоторыми дизайнерскими наработками от прототипа Hyundai Le Fil Rouge, который показали на автошоу в Женеве в 2018 году. Информации о силовых параметрах новинки также нет.

Отмечается, что в основу нового Hyundai Sonata ляжет новая платформа, а новинку полностью переделают. Премьера нового седана может пройти в рамках Женевского мотор-шоу в следующем году, тогда же авто поступит на домашний и американский рынки. В РФ новый седан ожидается не раньше 2020 года.