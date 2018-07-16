Эксперты решили вспомнить, на чем ездили люди в СССР

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Огромная страна СССР, состоящая из огромного числа республик, выпускала собственные автомобили. Их было очень много: Запорожец, «РАФ», БелАЗ и многие другие. Но все же есть и такие модели, про которые современное поколение даже не слышало. Поэтому они предлагают нам окунуться в историю отечественного автопрома.

Начнем с Украинской республики. Еще в далеком 1931 году было запущено производство двух автобусов под названием «Украина». Ездили они на 70-сильном двигателе с шестью цилиндрами.

Кроме того, на весь Союз Украина прославилась своими автобусами ЛАЗ-695. За основу разработки легли немецкие автобусы. Выпуск первого автобуса был осуществлен в 1957 году. Презентация его состоялась в Москве на фестивале студентов и молодежи.

Первые отечественные внедорожники начали выпускать в Луцке с 1967 года. Они были невелики, не особо комфортны, двигатель выдавал не более 40 лошадиных сил, но проходимость их была ошеломляющей.

А вот огромные грузовики производили в столице Белоруссии. Прототип, созданный в конце 1980-х, выдавал мощность в 290 лошадиных сил и развивал максимальную скорость до 120 км/ч.