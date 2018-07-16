Эксперты назвали ТОП-7 ошибок на парковке, после которых авто эвакуируют

Сегодня, 14:01

Во время ЧМ-2018 власти решили усилить контроль над нарушениями правил парковки. Эвакуация неправильно припаркованных авто осуществлялась не только с центральных улиц, но часто на штрафстоянки привозили автомобили, припаркованные неверно либо по незнанию правил либо по собственной невнимательности автолюбителей.

Первым правилом стоит назвать запрет парковаться под знаком «Остановка запрещена» или же рядом с обозначением «Работает эвакуатор». Второе место среди ошибок досталось остановка машины на полукруглой разметке. В случае, если автомобилист припарковал свой автомобиль на стоянке для инвалидов, то ему придется заплатить штраф в 5 000 рублей. Если же автолюбитель оставил машину на тротуаре, то он будет оштрафован на 2 500 рублей.

Кроме того нельзя парковать бензиновое или дизельное авто на местах для электромобилей. Помимо всего запрещается парковать авто в местах, где проводятся дорожные работы, что не влечет за собой штраф. Работники дорожных служб сами могут отогнать авто, если оно станет им помехой.