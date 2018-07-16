Volvo привезла в Россию роскошный кроссовер Volvo XC90‍ Excellence

Сегодня, 11:30

В России стартовал сбор предзаказов на шведский кроссовер Volvo XC90 в премиальной версии Excellence. Поставки отечественным автолюбителям запланированы на декабрь текущего года, а цены стартуют с отметки в 8 510 000 рублей.

В салоне Volvo XC90 Excellence можно отметить отделку из кожи Nappa и дерева. Интерьер получил вентилируемые и подогреваемые кресла с функцией массажа. Также для пассажиров предусмотрен выдвигаемый тачскрин, складной столик, холодильник, отсек для бутылки и бокалов, подстаканник, наделенный способностью подогрева и охлаждения, а еще хрустальные бокалы от фирмы Orrefors.

Подкапотное пространство премиального Volvo XC90 Excellence занимает подключаемый гибридный агрегат, состоящий из 2-литрового бензинового агрегата и электромотора, общая производительность которого составила 407 «лошадок». До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 5,8 секунды, а средние затраты горючего равны 2,5 л на 100 км.