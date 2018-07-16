Новый пикап Dongfeng на базе Nissan Navara‍ замечен на финальных тестах

Сегодня, 11:50

Китайская автокомпания Dongfeng вывела свой новый пикап на финальные тесты. Шпионы сразу же заприметили его и сделали первые снимки автомобиля.

Пикап построен на платформе Nissan Navara. У нового автомобиля будет новый салон, руль, панель, а также переделанная центральная консоль. Настоящий брутальный вид автомобилю придают его невероятно стильные фары, обновленный бампер, а также 6-угольная радиаторная решетка в профиле пикап очень сильно напоминает Nissan Navara.

Ездить пикап будет на 2,5-литровом двигателе, мощность которого составляет 166 лошадиных сил. В паре с ним будет работать или МКПП на 5 скоростей, или «автомат» на 6 ступеней. Также будет присутствовать задний либо полный привод. В продажу новинка поступит уже осенью текущего года.