В Крым не пустили украинца на угнанном автомобиле

Вчера, 23:00

Согласно информации, распространенной украинскими пограничниками в пункт пропуска «Каланчак» прибыл автомобиль Nissan Juke, за рулем которого находился украинец, направлявшийся в Крым. При осуществлении проверки сотрудники украинской погранслужбы установили, что машина разыскивается Интерполом.

Отмечается, что на границу Украины с Крымом приехал мужчина, управляя кроссовером Nissan Juke 2014 года выпуска. Украинец сообщил, что направляется в Крым, но в ходе проверки сработала информационная база Интерпола. Оказалось, что иномарка объявлена в розыск украинскими правоохранителями.

Водитель задержан, автомобиль изъят и передан сотрудникам Национальной полиции Украины, а о факте задержания был оповещен дежурный Интерпола. По данному факту инициирована проверка с целью установления обстоятельств. Ведется следствие.