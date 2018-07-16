En+ Group Дерипаски выпускает детали для автомобилей проекта «Кортеж»

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Автомобили отечественного проекта «Кортеж», в рамках которого разрабатываются элитные машины, будут изготавливаться с использованием штамповки, производство которой началось на Красноярском металлургическом заводе, входящем в состав En+ Group Олега Дерипаски, о чем проинформировал пресс-центр предприятия.

Красноярский металлургический завод (КраМЗ), состоящий в En+ Group миллиардера Олега Дерипаски, стал партнером института НАМИ, работающего над проектом «Кортеж». В рамках этого сотрудничества предприятие будет выпускать штамповки колес и шесть разновидностей штамповки для выпуска деталей подвески из сплава международной маркировки. В нынешнем гожу КраМЗ должен поставить заказчику 840 изделий общей массой в 8,5 тонн.

Реализация проекта «Кортеж» началась шесть лет назад. В его рамках создаются транспортные средства высшего класса, изначально ориентировавшиеся на российскую политическую элиту, но теперь решено, что эти машины отправятся на массовый рынок. В августе на Московском мотор-шоу дебютируют лимузин, седан, кроссовер и минивэн проекта «Кортеж».

Сбор заказов частных клиентов на автомобили Aurus начнется в сентябре. Стоимость одной машины составит не менее 10 млн рублей. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что география машин проекта «Кортеж» будет расширена за пределы РФ, когда начнется их массовое производство.