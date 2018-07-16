В Пензе вчера произошло ужасное смертельное ДТП

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15 июля в Пензе произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина.

Вчера около 17:00 в Ахунах на улице Коннозаводская водитель Chevrolet Lanos сбил женщину. Наезд был совершен в тот момент, когда она переходила улицу по пешеходному переходу.

Очевидцы, которые видели место происшествия, говорят, что на дороге оставались кусочки скальпа женщины и кусок мозга размером с куриное яйцо. Изначально сообщалось, что жертву везут в реанимацию, но позже стало известно, что женщина скончалась еще до прибытия в больницу.

На место аварии приехали сотрудники полиции, которые уже завели уголовное дело по этому поводу. У водителя иномарки взяли кровь, которую исследуют на наличие алкоголя.