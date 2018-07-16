Пошлины выросли: В России опять подорожали автомобили

Сегодня, 10:06

В июле текущего года автоэксперты сообщили об увеличении пошлин на ввозимые в Россию автомобильные комплектующие. Это стало причиной очередного подорожания транспортных средств.

Автомобили, представленные в РФ, стали дороже на 7,4%, а наибольше подорожание (+4,5%) зафиксировано в феврале текущего года. Отмечается, что чешский Skoda Octavia стал дороже на 20 000 рублей, основные модели Peugeot и Citroen подорожали на 26 000 – 40 000 рублей, обновленный Renault Logan вырос в цене на 10 000 рублей, внедорожник Chevrolet Niva теперь продается на 15 000 – 17 000 рублей дороже, а автомобили «УАЗ» подорожали на 10 000 – 18 000 рублей.

Подорожание затронуло также премиальные автомобили. Mercedes-Benz GLC пересмотрел свои ценники в сторону увеличения на 30 000 – 130 000 рублей, японский Lexus NX стал стоить на 51 000 – 74 000 рублей дороже, BMW увеличили цены на свои авто на 40 000 – 140 000 рублей, Jaguar подорожал на 50 000 – 91 000 рублей, а Land Rover повысился в цене на 31 000 – 200 000 рублей. Как сообщают специалисты, средневзвешенная цена автомобилей в РФ возросла на 59%.