Россияне предпочитают сдавать в залог автомобили, вышедшие из моды

Сегодня, 20:01

В связи с непростой экономической ситуаций все чаще россиянам приходится выплачивать свои кредиты, продавая собственные автомобили. И все чаще предметом залога становятся далеко не самые популярные авто.

В основном под залог попадают иномарки Ford Focus и Opel Astra, а также довольно недорогие модели Hyundai Solaris и Kia Rio. И как показывает статистика, все реже россияне сдают автомобили отечественного производства, хотя раньше LADA Granta часто становилась предметом залога.

Самым популярным закладываемым автомобилем, начиная с 2016 года, стал Ford Focus. В период с июля 2017 года по июль текущего было перепродано 13 тысяч 500 автомобилей. Обычно под залог попадают иномарки, возраст которых составляет 10 лет, и 6-летние отечественные модели. Также под залог часто попадают Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Opel Astra.