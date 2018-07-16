В России кроссовер Geely Atlas подорожал на 20 000 рублей

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В результате исследования цен на российском авторынке, экспертам удалось выяснить, что китайский кроссовер Geely Atlas прибавил в цене на 20 000 рублей. Удорожание произошло во всех версиях модели.

Отныне Geely Atlas в начальной комплектации Base с 2-литровым агрегатом с мощностью в 139 «лошадок» и «механикой», обойдется в 1 049 990 рублей. За Geely Atlas в модификации Comfort российские автомобилисты отдадут 1 149 990 рублей, а дорогая вариация Luxury теперь стоит 1 409 990 рублей. Данная версия предусматривает наличие у кроссовера 2,4-литрового мотора с производительностью 149 лошадиных сил, который приводится в действие АКПП и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев Geely Atlas в РФ разошелся тиражом в 1 051 единицу, что на 3% ниже результатов годичной давности. На долю кроссовера пришлось около половины указанного объема. При анализе цен автоэксперты не принимали во внимание акции, спецпредложения и наличие дополнительных функций.